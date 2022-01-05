Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Макрон высказался об участии в президентских выборах

Президент Франции Макрон признался, что хочет участвовать в выборах в 2022 году
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон . Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Parisien ответил на вопрос об участии в президентских выборах страны, которые пройдут в апреле 2022 года.

Политик признался, что хотел бы участвовать в предстоящих выборах, однако время для выдвижения кандидатуры еще не пришло. «Сейчас мне надлежит принимать меры для борьбы с пандемией», —
сказал он.

В сентябре стали известны кандидаты на президентских выборах во Франции. Среди них — лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, мэр Парижа Анн Идальго, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

Выборы президента Франции пройдут в два тура. Они намечены на 10 и 24 апреля 2022 года.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Президент Казахстана ввел режим ЧП в Алма-Ате
Москвички рассказали о тайном ящике в своей квартире
В Алма-Ате ввели комендантский час
Макрон высказался об участии в президентских выборах
Стрельба силовиков по протестующим в Казахстане попала на видео
Полиция начала задерживать протестующих в Казахстане
В Госдепе ответили на вопрос о темах переговоров между Россией и США
В Пентагоне назвали условие увеличения контингента НАТО в Европе
Россияне заметили исчезновение дедушек
США призвали Иран серьезнее относиться к переговорам по СВПД
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter