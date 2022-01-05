Макрон высказался об участии в президентских выборах

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Parisien ответил на вопрос об участии в президентских выборах страны, которые пройдут в апреле 2022 года.

Политик признался, что хотел бы участвовать в предстоящих выборах, однако время для выдвижения кандидатуры еще не пришло. «Сейчас мне надлежит принимать меры для борьбы с пандемией», —

сказал он.

В сентябре стали известны кандидаты на президентских выборах во Франции. Среди них — лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, мэр Парижа Анн Идальго, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

Выборы президента Франции пройдут в два тура. Они намечены на 10 и 24 апреля 2022 года.