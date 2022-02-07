Власти США откажутся обменять заключенных

Правительство США не заинтересовано в обмене заключенными, заявил адвокат Стив Зиссу, который защищает в суде российского бизнесмена Виктора Бута. Об этом сообщает РИА Новости.

«На настоящий момент уже совершенно ясно, что правительство США не проявляет никакого интереса к обмену заключенными. Все, что мы слышим от американской стороны — это безостановочная чепуха об американцах в российских тюрьмах, которые якобы являются заложниками, в то время как россияне в американских тюрьмах отбывают наказания за реально совершенные преступления в соответствии с законом», — заявил адвокат.

Он выразил уверенность, что ситуация не сможет измениться в скором времени, ведь у властей США отсутствует желание изменить статус-кво, и поэтому они откажутся обменять кого-либо. Он отметил, что российские официальные лица, в отличие от американских коллег, всегда открыты для переговоров о справедливом и разумном обмене.

«Я не думаю, что ситуация скоро изменится и что скоро мы увидим американскую сторону за столом честных конструктивных переговоров. В то же время я вижу желание и готовность к таким переговорам у российской стороны», — рассказал Зиссу.

Ранее Зиссу сообщил, что заключенный в США россиянин Виктор Бут может выйти из тюрьмы на четыре года раньше срока. По словам адвоката, стремление американских властей продержать Бута в тюрьме как можно дольше начинает ослабевать, потому что россиянин и так должен будет выйти на свободу до окончания 25-летнего срока.

Виктор Бут находится в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу Вашингтона, после чего американский суд в апреле 2012-го приговорил россиянина к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.