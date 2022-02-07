Western Union откажется от внутрироссийских переводов

Платежная система Western Union откажется от денежных переводов внутри России с 1 апреля 2022 года. Письмо с соответствующим оповещением компания разослала банкам-партнерам. Об этом в понедельник, 7 февраля, пишет РБК со ссылкой на документ.

Представитель Western Union подтвердил изданию решение компании об отказе проводить операции внутри России.

В чем причина?

Как объясняется в письме, решение отказаться от внутрироссийских переводов принято в связи с их низкой востребованностью на рынке. Вместе с тем трансграничные переводы будут осуществляться в штатном режиме.

Компания фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов и продолжает развивать многоканальную платформу, которая позволяет партнерам Western Union быстро и с соблюдением всех нормативных требований запустить переводы за рубеж для своих клиентов представитель Western Union

При этом представитель платежной системы не стал отвечать на вопрос, какой объем переводов совершался по внутрироссийским каналам, поскольку Western Union не раскрывает подобную информацию.

Что делать клиентам?

Как следует из письма, отправить перевод по России через Western Union нельзя будет уже 31 марта, а 1 апреля исчезнет возможность получить выплату или возврат. Если перевод был оформлен до 31 марта, но еще не был получен адресатом, то отправитель с 1 апреля сможет вернуть деньги в отделениях «Почты России».

Кроме того, с 24 марта Western Union снизит лимит внутренних переводов до пяти тысяч рублей. Сейчас в зависимости от разных условий максимальная сума перевода в день варьируется от 50 тысяч рублей до 7,5 тысячи долларов (около 570 тысяч рублей по текущему курсу).

5000 рублей составит лимит внутреннего перевода в Western Union с 24 марта

Переводы за границу

Кроме того, что Western Union сохранит возможность для россиян осуществлять в штатном режиме трансграничные переводы, они смогут переводить деньги с помощью российских банков в страны СНГ по номеру телефона. В октябре 2021 эту функцию уже ввели в «Тинькофф». В 2022 году разрешат перечислять деньги за границу по номеру телефона и другие российские банки: «Юнистрим», ДОМ.РФ и МКБ. При этом сейчас такая функция доступна только клиентам Сбера.

В Центробанке подчеркнули, что создают собственный аналогичный сервис на базе Системы быстрых платежей (СБП). По словам экспертов, миллионы трудовых мигрантов перечисляют средства из России, а объем рынка достигает миллиардов долларов. Как отмечали в пресс-службе Сбера, такой способ перевода становится так же популярен у клиентов, как и переводы по номеру телефона по России, поскольку требует никаких сложных реквизитов, средства зачисляются мгновенно.

Комиссии за переводы

В октябре прошлого года появилась информация о том, что российские банки начали взимать с клиентов комиссию за перевод средств на «чужие» дебетовые карты. Речь идет о переводе средств через приложение банка-эмитента карты, на которую должны поступить деньги. Для этого в приложениях большинства кредитных организаций предусмотрена специальная функция. До того момента она предоставлялась бесплатно.

При этом, по утверждению опрошенных клиентов, банки в большинстве случаев не предупреждают о введении комиссии за перевод. Ее величина составляет от 1,5 до двух процентов от суммы перевода, но также имеет нижнее ограничение.

Эксперты предположили, что ввод комиссий связан с ужесточением контроля Центробанка за денежными переводами физлиц (в том числе в рамках борьбы с мошенничеством) и стремлением самих банков больше зарабатывать на комиссиях.