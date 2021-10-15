Российские банки начали взимать комиссию за переводы на «чужие» карты

«Известия»: банки будут взимать комиссию 1,5-2 % за переводы на «чужие» карты в приложении

Российские банки начали взимать с клиентов комиссию за перевод средств на «чужие» дебетовые карты, пишут «Известия», опросившие сотрудников и клиентов некоторых кредитных организаций.

Речь идет о переводе средств через приложение банка-эмитента карты, на которую должны поступить деньги. Для этого в приложениях большинства кредитных организаций предусмотрена специальная функция. До сих пор она предоставлялась бесплатно.

При этом, по утверждению опрошенных клиентов, банки в большинстве случаев не предупреждают о введении комиссии за перевод. Ее величина составляет от 1,5 до двух процентов от суммы перевода, но также имеет нижнее ограничение.

Опрошенные изданием эксперты называют две возможные причины изменений: ужесточение контроля Центробанка за денежными переводами физлиц (в том числе в рамках борьбы с мошенничеством) и стремление самих банков больше зарабатывать на комиссиях.

