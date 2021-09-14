Глава Visa объяснил решение поднять комиссию на оплату в супермаркетах

Нынешний размер межбанковских комиссий за прием карт к оплате оптимален для России. Он поддерживает баланс между участниками платежного рынка, сказал РБК глава Visa в России Михаил Бернер.

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Комиссии помогают перераспределить доход между банками, которые занимаются эквайрингом, и банками-эмитентами карт. Они служат также для увеличения точек приема карт и роста доли безналичных платежей, пояснил Бернер. «Когда межбанковские комиссии находятся на одном относительно небольшом уровне, они должны способствовать развитию приема карт. В России этой проблемы сейчас не стоит», — подчеркнул глава Visa в России.

Решение поднять комиссию на оплату в супермаркетах он объяснил тем, что необходим дальнейший рост безналичных платежей. Этой задаче способствуют межбанковские комиссии, размер которых может быть чуть выше, чем на стадии расширения сети приема.

По мнению Бернера, такой шаг будет стимулировать банки переводить больше оборотов на безналичные платежи, появятся новые возможности для расширения программ лояльности. Он также напомнил, что Visa постоянно видоизменяет свои программы.

С февраля 2022 года Visa изменит часть межбанковских комиссий при оплате товаров. Так, для супермаркетов комиссия за прием карт увеличится с 1 до 1,3 процента. Крупные магазины мебели, бытовой техники и курьерские службы лишатся льготного тарифа.

