Австрия пригрозила ввести санкции против России из-за «вторжения» на Украину

Австрия готова ввести санкции против России в том случае, если она спровоцирует вторжение на Украину. Жесткими мерами пригрозил австрийский министр иностранных дел Александр Шалленберг, его слова приводит РИА Новости.

«Австрия готова предоставить поддержку [Украине] в случае агрессии и поддержать пакет санкций. Это будет болезненно, болезненно для всех. Хотим ли мы идти по этому пути? Нет. Но нам придется использовать такие сдерживающие средства», — добавил глава МИД. По его словам, страны Евросоюза достигли консенсуса относительно того, как вести себя в отношении Москвы.

При этом дипломат считает, что газопровод «Северный поток-2» не стоит делать «краеугольным камнем» санкций, отчасти потому, что он еще даже не запущен.

При этом США и страны ЕС уже пытаются найти замену поставкам газа из России. В начале февраля они начали переговоры с крупными азиатскими импортерами, убеждая их обеспечить Европу топливом в чрезвычайной ситуации. Американские и европейские компании обратились за помощью к Японии, Южной Корее, Индии и Китаю.