США задумали спасти Европу за счет Китая

США и европейские страны начали переговоры с крупными азиатскими импортерами природного газа, пытаясь убедить их обеспечить ЕС поставками газа, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Запад добивается того, чтобы Азия перепродала сжиженный природный газ (СПГ) Европе в случае вооруженного конфликта на Украине.

Американские власти задумали спасти Европу от энергокризиса за счет поставок газа из Японии, Южной Кореи, Индии и Китая. Представители администрации президента Джо Байдена уже пообщались с официальными лицами этих стран. Европейские чиновники также заявили, что обсуждают с азиатскими странами возможность заключения своповых контрактов (подразумевают обмен с обязательствами дальнейшего обратного обмена). Источник из индийской газовой госкомпании GAIL уже сообщил Bloomberg, что регулярно перепродает американский газ Европе и может ускорить процесс при необходимости.

Хотя Россия неоднократно отрицала возможность прекращения транзита газа в ЕС, США пытаются «подстраховать» Европу дополнительными поставками топлива. В связи с этим Белый дом также обратился к крупнейшим производителям газа с предложением увеличить добычу в чрезвычайной ситуации. Переговоры ведутся с Катаром, Нигерией, Египтом, Ливией и Австралией.

В настоящее время регион зависит от российского газа на 40 процентов. Из-за снижения транзита газа «Газпромом» и геополитической напряженности между Москвой и Вашингтоном в январе Европа закупила рекордное количество СПГ за всю историю (более 10 миллиардов кубометров). Большое число поставок и благоприятная погода помогли снизить цены на газ, однако ЕС все еще переживает энергетический кризис.

При этом эксперты считают наивным намерение США найти альтернативу российскому газу — резкое повышение импорта газа из других стран представляет собой существенную логистическую проблему. «Полное прекращение экспорта энергоносителей из России было бы катастрофой. У Европы нет возможности сколько-нибудь значимо восполнить эти объемы», — заявил эксперт по энергетике из Центра стратегических и международных исследований Никос Цафос.

Если в энергетический рынок будет произведено столь масштабное вмешательство, кризис может распространиться и на другие регионы. В отличие от производства нефти газовая индустрия не располагает большим количеством резервных мощностей, и производители не могут существенно увеличить добычу и транзит в кратчайшие сроки. Министр энергетики Катара уже предупредил, что ни одна страна мира не сможет полностью обеспечить Европу газом в случае перекрытия транзита из России.