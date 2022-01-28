Прекращение поставок газа из России признали катастрофой для Европы

Европе следует признать, что в случае полного прекращения поставок российского газа она не сможет компенсировать его нехватку как минимум несколько месяцев, пишут эксперты CNN. Доля российского топлива в энергосистеме региона слишком велика, а резкое повышение импорта газа из других стран представляет собой существенную логистическую проблему.

По данным агентства Eurostat, в 2020 году 38 процентов импорта природного газа ЕС приходилось на российские топливо — было отгружено почти 153 миллиарда кубометров. Особенно сильно от газа зависит крупнейшая экономика региона, Германия, так как в стране пытаются постепенно отказаться от угля и атомной энергии, отмечают журналисты. Италия и Австрия тоже находятся в уязвимом положении, так как получают топливо по трубопроводам через Украину. «Полное прекращение экспорта энергоносителей из России было бы катастрофой. У Европы нет возможности сколько-нибудь значимо восполнить эти объемы», — заявил эксперт по энергетике из Центра стратегических и международных исследований Никос Цафос.

На фоне напряженности отношений России и Запада из-за Украины США задумались над альтернативой российскому газу. Американские власти делают ставку на перенаправление из Азии в Европу поставок сжиженного природного газа (СПГ), который перевозится танкерами, а не перекачивается по трубопроводам. Вашингтон начал переговоры с поставщиками из Австралии и Катара. После того как азиатские страны понизили закупочные цены, часть глобального предложения СПГ уже начали поставлять в Европу — в январе регион получит рекордное количество сжиженного газа за всю историю.

Тем не менее осуществить масштабное вмешательство в мировой энергорынок будет непросто, указано в статье CNN. Если сырьевой экспорт России резко упадет, у других крупных экспортеров газа может не оказаться возможности для перенаправления больших объемов газа в Европу. «Мировые производители СПГ и так работают на износ», — сказал аналитик рынка СПГ из Independent Commodity Intelligence Services Алекс Фроули. Он добавил, что массовое изменение маршрутов танкеров также может «создать нагрузку на рынок морских перевозок».

Кроме того, уровень запасов газа в Европе критически низок. В конце 2021 года Россия сократила экспорт в Европу на фоне геополитической напряженности — поставки «Газпрома» в четвертом квартале оказались на 25 процентов ниже обычного уровня. Это обстоятельство, вкупе с рекордными ценами на газ, уже спровоцировало опасения по поводу энергоснабжения граждан в случае аномально холодной зимы. «Нет быстрой и легкой альтернативы. Этой зимой просто нет другого решения, кроме как продолжать импортировать российский газ», — сказал эксперт по Восточной Европе в Немецком институте международных отношений и безопасности Янис Клюге. Страны должны быть готовы к тому, чтобы оказывать дополнительную помощь нуждающимся клиентам и предприятиям и, возможно, даже нормировать доступ к электроэнергии, отмечают журналисты.