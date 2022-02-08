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Дело бывшего российского министра Абызова направлено в суд

Дело экс-министра открытого правительства Абызова и его сообщников направлено в суд

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

Обвинительное заключение в отношении экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова и других 11 фигурантов, обвиняемых в создании и участии в преступном сообществе, направлено в суд. Об этом во вторник, 8 февраля, «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Абызов и его соучастники обвиняются в хищении четырех миллиардов рублей компаний «СИБЭКО» и «РЭС», в незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на 32 миллиарда рублей и коммерческом подкупе на 78 миллионов рублей за содействие в незаконной предпринимательской деятельности. Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемые не признали. Ранее по антикоррупционному иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации с Михаила Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний было взыскано 32,5 млрд руб.

Абызов с 2012 по 2018 год занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Он был задержан 26 марта 2019 года, тогда же Басманный суд Москвы санкционировал его арест.

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Владимир Седов
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