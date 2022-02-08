В Армении обвинили Лукашенко в оказании российской власти медвежьей услуги

В парламенте Армении отреагировали на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, который предрек закавказской республике присоединение к Союзному государству, поскольку она, по его словам, никому не нужна. Об этом сообщает News.am.

«Всякие там Лукашенки и Маргариты Симоньянки (главный редактор RT Маргарита Симоньян — прим. "Ленты.ру") своей деятельностью оказывают российской власти медвежью услугу. И было бы неплохо, если бы Лукашенко, перед тем как высказать подобные мысли, посетил минский аэропорт, который напоминает свинарник», — заявил депутат от правящей партии «Гражданский договор» Овик Агазарян.

Его однопартиец Вагаршак Акопян назвал высказывание Лукашенко предосудительным. «Лидер страны-партнера не имеет права высказывать такие мысли в адрес других стран-партнеров. Я хотел бы напомнить о последних событиях в Казахстане. Это к тому, кому была нужна Армения», — сказал парламентарий.

Ранее Лукашенко заявил, что в течение 15 лет к Союзному государству России и Белоруссии присоединятся Украина и Казахстан. «Армении деваться некуда. Вы что думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели, Никол Воваевич это увидел», — добавил он.

МИД Армении назвал это заявление самобытным геополитическим анализом и вызвал посла Белоруссии.