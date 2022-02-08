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МИД Армении вызвал посла Белоруссии после заявления Лукашенко

Посол Белоруссии Александр Конюк приехал в МИД Армении после заявления Лукашенко
Александр Конюк

Александр Конюк. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Министерство иностранных дел (МИД) Армении вызвало посла Белоруссии после заявления президента Александра Лукашенко о перспективах вступления закавказской республики в Союзное государство. Об этом сообщает Aysor.am.

Информацию подтвердил пресс-секретарь МИД. О том, что посол Александр Конюк приезжал в министерство, также сообщает «Sputnik Армения».

Между тем вице-спикер парламента Акоп Аршакян заявил, что Ереван не обсуждает присоединение к Союзному государству. «Вопрос о вступлении в какие-либо союзы не обсуждается в Армении», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что в течение 15 лет к Союзному государству России и Белоруссии присоединятся Украина и Казахстан. «Армении деваться некуда. Вы что, думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели, Никол Воваевич это увидел», — добавил он.

В армянском МИДе заявили, что «самобытный геополитический анализ президента Беларуси преследует цель обслужить, в первую очередь, собственную внутриполитическую повестку и не имеет никакого отношения к Армении и к ее внешней политике».

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София Сарджвеладзе
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