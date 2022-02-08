Армения оценила заявление Лукашенко о ее присоединении к Союзному государству

В Ереване оценили заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о перспективах присоединения Армении к Союзному государству. Об этом сообщает News.am.

«Уверены, что самобытный геополитический анализ президента Беларуси преследует цель обслужить, в первую очередь, собственную внутриполитическую повестку и не имеет никакого отношения к Армении и к ее внешней политике», — заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ваган Унанян.

Ранее Лукашенко выразил мнение, что в течение 15 лет к Союзному государству России и Белоруссии присоединятся Украина и Казахстан. «Армении деваться некуда. Вы что, думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели, Никол Воваевич это увидел», — добавил он. По словам Лукашенко, к новому объединению также присоединятся Туркмения, Таджикистан и Узбекистан в силу «экономической необходимости».

Союзное государство — интеграционный проект России и Белоруссии, который Москва и Минск начали развивать в конце 1990-х. Он предполагает создание общего парламента, валюты и законодательства. За более чем 20-летнюю историю сотрудничества стороны пока подошли только к синхронизации налогового и таможенного законодательства. Глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что союз не ставит сроков по этапам интеграции.

В ноябре 2021 года Лукашенко и президент России Владимир Путин утвердили 28 союзных программ, «направленных на реализацию масштабных задач по укреплению российско-белорусской интеграции».