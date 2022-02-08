Россиян предупредили о стремительном повышении цен на отдых в Сочи

Эксперты туротрасли предупредили россиян о стремительном повышении стоимости аренды жилья в Сочи для отдыхающих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис бронирования жилья «Суточно.ру».

По словам аналитиков онлайн-платформы, Большой Сочи, включая Адлер, Красную Поляну, Эсто-Садок и окрестности, стал самым популярным направлением у россиян этой зимой — на курортную зону пришлось 35 процентов от всех бронирований по стране.

Повышенный спрос повлек за собой рост цен на аренду посуточного жилья. Средняя стоимость проживания на территории Большого Сочи зимой увеличилась на 17 процентов за год и составила 4,1 тысячи рублей в сутки. Для сравнения: средняя цена аренды жилья этой зимой в Анапе снизилась на шесть процентов (1,6 тысячи рублей), в Геленджике — на 17 процентов (1,9 тысячи рублей).

Ранее в январе глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Краснодаре Нина Калинина назвала россиянам ключевой фактор, влияющий на стоимость отдыха в Сочи. По ее словам, цены на проживание в отелях курорта летом 2022 года могут снизиться при условии, что Турция и Египет в этот период будут открыты для отечественных туристов