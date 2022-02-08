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Россиян предупредили о стремительном повышении цен на отдых в Сочи

Россиян предупредили о росте цен на аренду посуточного жилья в Сочи на 17 процентов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Эксперты туротрасли предупредили россиян о стремительном повышении стоимости аренды жилья в Сочи для отдыхающих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис бронирования жилья «Суточно.ру».

По словам аналитиков онлайн-платформы, Большой Сочи, включая Адлер, Красную Поляну, Эсто-Садок и окрестности, стал самым популярным направлением у россиян этой зимой — на курортную зону пришлось 35 процентов от всех бронирований по стране.

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24 июня

Повышенный спрос повлек за собой рост цен на аренду посуточного жилья. Средняя стоимость проживания на территории Большого Сочи зимой увеличилась на 17 процентов за год и составила 4,1 тысячи рублей в сутки. Для сравнения: средняя цена аренды жилья этой зимой в Анапе снизилась на шесть процентов (1,6 тысячи рублей), в Геленджике — на 17 процентов (1,9 тысячи рублей).

Ранее в январе глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Краснодаре Нина Калинина назвала россиянам ключевой фактор, влияющий на стоимость отдыха в Сочи. По ее словам, цены на проживание в отелях курорта летом 2022 года могут снизиться при условии, что Турция и Египет в этот период будут открыты для отечественных туристов

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Валентина Процкова
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