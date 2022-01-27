Назван влияющий на стоимость отдыха в Сочи фактор

Глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Краснодаре Нина Калинина назвала россиянам ключевой фактор, влияющий на стоимость отдыха в Сочи. Об этом пишет РИА Новости.

По словам эксперта, цены на проживание в отелях курорта летом 2022 года могут снизиться при условии, что Турция и Египет в этот период будут открыты для отечественных туристов. «Если в 2022-м у россиян будет возможность проводить отпуск на курортах Турции и Египта, то спрос на объекты отдыха в Сочи может не просто снизиться, а рухнуть», — считает специалист.

При этом Калинина обратила внимание, что на стоимость отдыха могут повлиять и другие факторы, среди которых пандемия COVID-19 и рост инфляции в стране. «С одной стороны, если в этом году продолжится рост инфляции, то у россиян может просто не быть денег на достойный отдых, что повлечет за собой снижение спроса и, как следствие, будет сдерживать цены на побережье», — отметила она.

Ранее стало известно, что россияне начали активно бронировать путевки на курорты Краснодарского края и Крыма на летний период. Отмечается, что традиционно путешественники интересуются пляжным отдыхом на Черном море, поэтому лидерами по объемам продаж путевок в акциях раннего бронирования у туроператоров стали Краснодарский край и Крым.

