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Российский мультфильм номинирован на «Оскар»

Российский мультфильм «БоксБалет» режиссера Антона Дьякова номинирован на премию «Оскар»

Кадр: мультфильм «БоксБалет»

Российский мультфильм «БоксБалет» режиссера Антона Дьякова номинирован на премию «Оскар»-2022 в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». Претенденты были объявлены в YouTube-канале американской киноакадемии.

15-минутная картина рассказывает историю любви балерины Ольги и боксера Евгения.

Российское полнометражное кино в 2022 году осталось без номинаций — фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, претендовавший на борьбу в номинации «Лучший иностранный фильм», не попал в шорт-лист «Оскара».

94-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет в Лос-Анджелесе 27 марта.

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Илья Кролевский
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