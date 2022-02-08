Российский мультфильм номинирован на «Оскар»

Российский мультфильм «БоксБалет» режиссера Антона Дьякова номинирован на премию «Оскар»-2022 в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». Претенденты были объявлены в YouTube-канале американской киноакадемии.

15-минутная картина рассказывает историю любви балерины Ольги и боксера Евгения.

Российское полнометражное кино в 2022 году осталось без номинаций — фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, претендовавший на борьбу в номинации «Лучший иностранный фильм», не попал в шорт-лист «Оскара».

94-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет в Лос-Анджелесе 27 марта.