Нефтяной гигант нажился на кризисе

Нефтяной гигант BP отчитался о рекордной прибыли за восемь лет и нажился на энергетическом кризисе в мире. За год она составила 12,8 миллиарда долларов. Об этом сообщает CNBC.

Ключевой показатель прибыли британской компании вырос в четвертом квартале за счет роста цен на нефть и газ. Причиной роста цен стало сокращение поставок из России и Норвегии, а также высокий спрос на энергию.

На фоне растущих цен на нефть и газ BP начала скупать свои акции. В прошлом году компания выкупила свои акции на сумму 1,7 миллиарда долларов. Сумма новой покупки может составить 1,5 миллиарда долларов. Кроме того, нефтяная компания сохранила дивиденды по 5,46 доллара на акцию. За 12 месяцев капитализация BP выросла на 59 процентов — до 80,11 миллиарда долларов.

Еще одна британская нефтяная компания Shell также заявила о запуске программы buyback объемом 8,5 миллиарда долларов в первой половине 2022 года. Годом ранее она выкупила свои акции на сумму 3,5 миллиарда долларов.

7 февраля рекордно подорожала российская нефть. Цена на Urals превысила 95 долларов за баррель. Это стало рекордом с сентября 2014 года. Аналитики крупнейшего инвестиционного банка Goldman Sachs предсказывают, что мировой спрос, сокращение добычи в некоторых странах-участницах сделки ОПЕК+, а также высокая промышленная активность в Китае поднимут цену на нефть выше 100 долларов за баррель.