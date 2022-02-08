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Воздух в Москве рекордно очистился

Концентрации вредных веществ в московском воздухе опустились до рекордно низких значений

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В московском воздухе зафиксированы рекордно низкие концентрации взвешенных веществ РМ10 и РМ2,5, сообщает «Москва 24» со ссылкой на заместителя мэра города Петра Бирюкова. Как отметил чиновник, очищению воздуха от вредных частиц способствовали сильные снегопады и ветреная погода.

По словам Бирюкова, среднемесячные концентрации оксида углерода в воздухе опустились до рекордно низких значений за последние пять лет. Столичные власти уделяют особое внимание состоянию воздуха, подчеркнул заммэра.

В городе круглосуточно работают 56 станций, которые контролируют содержание оксида углерода, оксида и диоксида азота, сероводорода, суммы углеводородных соединений, указал Бирюков. Продолжается работа по созданию Единой системы экологического мониторинга Москвы и области, добавил он.

Ранее заслуженный врач России, терапевт, профессор РНИМУ имени Пирогова Александр Карабиненко рассказал, что морозный воздух представляет опасность для организма. Он, по словам эксперта, развивает простудные заболевания верхних дыхательных путей.

Нина Ташевская
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