Во Франции назвали один из пунктов деэскалации кризиса с Россией

Запуск российского газопровода «Северный поток-2» (СП-2) станет одним из ключевых решений для деэскалации и выхода из кризиса с Москвой, заявил глава минфина Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.

«С точки зрения цен на электроэнергию, именно европейцы столкнутся с последствиями конфликта на Украине, а не США. Запуск газопровода "СП-2" — один из ключевых пунктов переговоров и, несомненно, из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией», — отметил министр.

Также Ле Мэр назвал газопровод СП-2 большим стратегическим проектом, который важен не только России, но и для Европы.

8 февраля стало известно, что встреча министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским была отменена из-за отсутствия единого мнения политиков по российскому газопроводу «Северный поток-2».

Согласно информации СМИ, глава МИД ФРГ не готова отказаться от запуска «Северного потока 2» даже при вторжении России на Украину. При этом ранее она пригрозила России санкциями, если произойдет военная агрессия.