Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

«Северный поток-2» стал причиной разногласий между Германией и Украиной

CNN сообщил об отмене встречи Зеленского с главой МИД ФРГ из-за «Северного потока-2»

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Встреча министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским была отменена из-за разных позиций политиков по российскому газопроводу «Северный поток-2». Об этом написал журналист CNN Дрейк Таппер в своем Twitter-аккаунте.

Версия CNN

Таппер, ссылаясь на «источник, близкий к украинскому правительству», сообщил, что «Северный поток-2» стал причиной разногласий между Германией и Украиной. Из-за отсутствия единого мнения по российскому проекту политики не встретились 7 февраля, как это было запланировано. Согласно информации журналиста, глава МИД ФРГ не готова отказаться от запуска Северного потока 2» даже при «вторжении» России на Украину. При этом ранее она пригрозила России санкциями против проекта при вторжении на Украину

Многие в Восточной Европе и Киеве все чаще рассматривают Германию, скорее, как союзника России, чем как союзника Запада. И они так себя ведут — посмотрите на бывшего канцлера Шредера

Дрейк ТапперЖрналист CNN

Кроме того, встреча отменилась из-за неготовности Германии «оказывать Киеву какую-либо военную помощь прямо или косвенно». Ранее Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил такую позицию жесткими экспортными ограничениями. Он напомнил, что Берлин уже отправил на Украину пять тысяч военных касок в качестве гуманитарной помощи из-за ухудшения обстановки на востоке страны.

Комментарии ФРГ и Украины

Бербок заявила, что на встрече с Зеленским планировал присутствовать ее французский коллега Жан-Ив Ле Дриан. Однако, как стало известно позже, у него были другие намерения.

Разумеется, в связи с этим я со своей стороны адаптировала график

Анналена БербокГлава МИД ФРГ

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не расценивать отмену встречи Зеленского с Бербок как политический сигнал. С таким заявлением он выступил после общения с немецкой коллегой.

Никаких проблем со встречей с президентом нет, давайте не создавать какую-то конспирологию вокруг этого

Дмитрий КулебаГлава МИД Украины

Кулеба добавил, что дипломатическая жизнь Киева сейчас насыщена визитами и телефонными переговорами, поэтому у Зеленского сложился плотный график.

Повестка встречи

Предполагалось, что Бербок и Зеленский рассмотрят вопросы поставок оружия на Украину из Германии. Кроме того, они планировали обсудить военную помощь Украине из других стран или от международных организаций, которым не нужно для этого разрешение ФРГ.

Материалы по теме:
«Ни о каком вторжении не может быть и речи» Конфликт на Украине разгорается. Почему Киев теряет шанс вернуть Донбасс?
«Ни о каком вторжении не может быть и речи»Конфликт на Украине разгорается. Почему Киев теряет шанс вернуть Донбасс?
31 января
«Украинское общество готово к драке» Почему в республиках бывшего СССР не прекращаются войны и цветные революции?
«Украинское общество готово к драке»Почему в республиках бывшего СССР не прекращаются войны и цветные революции?
26 января

Ожидается, что вопрос вооружений Зеленский затронет и во время визита президента Франции Эммануэля Макрона, который посетит Украину во вторник, 8 февраля. Однако украинский политолог Юрий Романенко выразил опасения, что после переговоров в Москве с российским лидером Владимиром Путиным Макрон привезет в Киев невыгодные для Украины инициативы.

Запад о «Северном потоке-2»

Президент США Джо Байден по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, состоявшихся 7 февраля, обещал остановить «Северного потока-2» при «вторжении» России на Украину. В свою очередь Шольц добавил, что в отношении российского газопровода Германия и США действуют в едином ключе.

Франция также заявила о готовности к блокировке «Северного потока-2».

Материалы по теме:
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам. Чем это грозит России через несколько лет?
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.Чем это грозит России через несколько лет?
17 ноября
Первый после Меркель. Новый канцлер Германии Шольц готов повернуть страну к социализму. Почему это не понравится немцам?
Первый после Меркель.Новый канцлер Германии Шольц готов повернуть страну к социализму. Почему это не понравится немцам?
9 декабря

В Польше предположили, что Россия получит монополию на «Северный поток-2» при морозах в Евросоюзе. Журналист Анджей Кублик считает, что страну использует «внезапный кризис» в энергетике Европы «в своих целях».

Ранее МИД России призвал перестать политизировать «Северный поток-2». Ведомство обратилось с просьбой к Еврокомиссии проводить сертификацию трубопровода «в строгом соответствии с действующими нормами».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
«Северный поток-2» стал причиной разногласий между Германией и Украиной
Девушка с внешностью «Блондинки в законе» получила диплом и ответила хейтерам
Юг России прикроют «Панцири»
Названо идеальное растение для городской квартиры
В мэрии обосновали строительство важнейшей транспортной магистрали Москвы
Российская школьница скатилась со снежной горки, впала в кому и погибла
Вильфанд спрогнозировал продолжительную оттепель в Москве
Российского судью в отставке разрешили привлечь по восьми статьям УК РФ
Дипломат призвал США к участию в «нормандском формате»
Названы возможные сроки оглашения послания Путина Федеральному собранию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.