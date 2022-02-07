Стало известно об отмене встречи главы МИД Германии с Зеленским

Встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским не состоится. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает Reuters.

Как стало известно агентству, переговоры дипломата и главы республики были отменены из-за «проблем с графиками». Отмечается, что вместо этого Бербок встретится с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что во время встречи с Бербок в Киеве в понедельник, 7 февраля, планирует обсудить вопросы поставок оружия на Украину из Германии и других стран. Он также заявил, что в рамках своего визита министр иностранных дел ФРГ посетит Станицу Луганскую в Донбассе.