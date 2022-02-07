Глава МИД Германии высказалась об отмене встречи с Зеленским

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала отмену встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ее слова приводит ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства пояснила, что вместе с ней участие во встрече должен был принимать ее французский коллега Жан-Ив Ле Дриан, однако у него, как выяснилось, были другие планы.

«Разумеется, в связи с этим я со своей стороны адаптировала график», — высказалась Бербок, объясняя свое решение.

Об отмене запланированного мероприятия стало известно в понедельник, 7 февраля. Согласно данным источников агентства Reuters, переговоры дипломата и главы республики были отменены из-за «проблем с графиками». Отмечалось, что вместо этого Бербок встретится с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что во время встречи с Бербок в Киеве в понедельник, 7 февраля, планирует обсудить вопросы поставок оружия на Украину из Германии и других стран. Он также обещал, что в рамках своего визита министр иностранных дел ФРГ посетит Станицу Луганскую в Донбассе.