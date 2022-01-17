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МИД России призвал перестать политизировать «Северный поток-2»

МИД России: сертификация «Северного потока-2» должна проводиться согласно строгим нормам

Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com

Процедура сертификации российского газопровода «Северный поток-2» не должна искусственно затягиваться. С таким заявлением выступил МИД России в преддверии переговоров между министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

МИД России призвал Еврокомиссию и регуляторы перестать политизировать тему ввода проекта в эксплуатацию и проводить сертификацию «в строгом соответствии с действующими нормами». «Запуск СП-2 в эксплуатацию станет существенным вкладом в обеспечение энергетической безопасности всего Европейского союза», — заключили в министерстве.

Ранее глава МИД Германии объяснила приостановку сертификации «Северного потока-2» неполным соответствием праву Европейского союза. Кроме того, министр пригрозила, что Запад «примет соответствующие меры» в отношении «Северного потока-2» в том случае, если Россия приступит к военной экспансии Украины.

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Анжелика Бережная
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