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Глава МИД Германии объяснила приостановку сертификации «Северного потока-2»

Глава МИД ФРГ: сертификация «Северного потока-2» остановлена из-за несоответствия праву ЕС

Фото: Sebastian Gabsch / Globallookpress.com

Германия приостановила сертификацию российского газопровода «Северный поток-2» из-за того, что он «пока не полностью соответствует» праву Европейского союза. С таким объяснением выступила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, цитату приводит ТАСС.

Кроме того, министр пригрозила, что Запад «примет соответствующие меры» в отношении «Северного потока-2» в том случае, если Россия приступит к военной экспансии Украины. Вероятно, речь идет об отмене запуска газопровода.

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Член Совета Федерации Алескей Пушков предполагал, что настоящая причина задержки сертификации — зависимость Берлина от «истерик стран Прибалтики, Польши и Украины». В частности, украинской стороне удается оказывать давление по вопросу эксплуатации «Северного потока-2».

Представитель министерства экономики Германии Сюзанна Унград не смогла ответить на вопрос о точных сроках запуска газопровода. «Разрешение на эксплуатацию уже получено. Речь идет про сертификацию. За это отвечает Федеральное сетевое агентство [ФРГ]», — заявила Унград.

Нацпроекты России
Виктория Кондратьева
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