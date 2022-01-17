Глава МИД Германии объяснила приостановку сертификации «Северного потока-2»

Германия приостановила сертификацию российского газопровода «Северный поток-2» из-за того, что он «пока не полностью соответствует» праву Европейского союза. С таким объяснением выступила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, цитату приводит ТАСС.

Кроме того, министр пригрозила, что Запад «примет соответствующие меры» в отношении «Северного потока-2» в том случае, если Россия приступит к военной экспансии Украины. Вероятно, речь идет об отмене запуска газопровода.

Член Совета Федерации Алескей Пушков предполагал, что настоящая причина задержки сертификации — зависимость Берлина от «истерик стран Прибалтики, Польши и Украины». В частности, украинской стороне удается оказывать давление по вопросу эксплуатации «Северного потока-2».

Представитель министерства экономики Германии Сюзанна Унград не смогла ответить на вопрос о точных сроках запуска газопровода. «Разрешение на эксплуатацию уже получено. Речь идет про сертификацию. За это отвечает Федеральное сетевое агентство [ФРГ]», — заявила Унград.