Байден пообещал положить конец «Северному потоку-2» при «вторжении» России

Президент США Джо Байден по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пообещал остановить запуск российского газопровода «Северный поток-2» при «вторжении» России на Украину. Его слова приводит РИА Новости.

«Если Россия вторгнется, если ее танки пересекут границу Украины вновь, то "Северного потока 2" не будет, мы положим ему конец», — пообещал американский лидер.

Кроме того, Шольц отметил, что Германия и США, говоря о судьбе газопровода, действуют абсолютно едино. Он отметил, что против РФ могут быть введены жесткие санкции, и это будут согласованные и единые меры со стороны Запада.

Сообщения о «планах России по вторжению на Украину» появились в американских СМИ осенью 2021 года. Их быстро подхватили американские и украинские политики. На фоне этих заявлений Киеву удалось добиться новых поставок вооружений из стран НАТО. В Москве опровергают сообщения об агрессивных планах в отношении Украины.