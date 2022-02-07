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На Украине прокомментировали отмену встречи Зеленского с главой МИД Германии

В Киеве призвали не создавать конспирологию вокруг отмены встречи Зеленского и Бербок

Фото: Presidential Press Service / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не воспринимать отмену встречи президента страны Владимира Зеленского с главой МИД Германии Анналеной Бербок как политический сигнал. Об этом он заявил по итогам переговоров с немецкой коллегой, передает ТАСС.

«Никаких проблем со встречей с президентом нет, давайте не создавать какую-то конспирологию вокруг этого», — сказал Кулеба.

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Глава ведомства прокомментировал причину отмены встречи. По его словам, в Киеве сейчас ведется очень активная дипломатическая жизнь, много визитов и телефонных звонков, из-за чего у президента сложился насыщенный график.

Ранее стало известно, что переговоры Зеленского и Бербок были отменены из-за «проблем с графиками». Вместо этого Бербок встретится с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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Алиса Реброва
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