На Украине прокомментировали отмену встречи Зеленского с главой МИД Германии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не воспринимать отмену встречи президента страны Владимира Зеленского с главой МИД Германии Анналеной Бербок как политический сигнал. Об этом он заявил по итогам переговоров с немецкой коллегой, передает ТАСС.

«Никаких проблем со встречей с президентом нет, давайте не создавать какую-то конспирологию вокруг этого», — сказал Кулеба.

Глава ведомства прокомментировал причину отмены встречи. По его словам, в Киеве сейчас ведется очень активная дипломатическая жизнь, много визитов и телефонных звонков, из-за чего у президента сложился насыщенный график.

Ранее стало известно, что переговоры Зеленского и Бербок были отменены из-за «проблем с графиками». Вместо этого Бербок встретится с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.