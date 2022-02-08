На Украине испугались приезда Макрона после его встречи с Путиным

Украинский политолог испугался, что президент Франции Эммануэль Макрон, у которого после переговоров в Москве с российским лидером Владимиром Путиным запланирован приезд в Киев, привезет невыгодные для Украины инициативы. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

«Выступление Макрона на пресс-конференции с Путиным такое же бессмысленное и многословное, как современная французская философия. Макрон к нам привезет европейскую пустоту и предложения Путина», — считает он.

В качестве подтверждения своих опасений Романенко сослался на то, что французский лидер посчитал конфликт в Донбассе украинским. При этом в чем именно противоречие такого заявления, политолог не уточнил.

Переговоры Путина и Макрона в Кремле начались 7 февраля, в понедельник, и продлились чуть более пяти часов. Путин сообщил, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе, она была содержательной и полезной.