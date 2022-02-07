Начались переговоры Путина и Макрона в Кремле

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон начали переговоры в Москве. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Перед встречей президент Франции заявил, что оптимистично настроен на предстоящий диалог. Кроме того, Макрон добавил, что «не верит в спонтанные чудеса».

Накануне стало известно, что самолет Макрона, который направлялся в Москву на переговоры с российским президентом, облетел территорию Белоруссии. Судя по траектории движения президентского борта главы государства, пилот выбрал маршрут через воздушное пространство соседних Литвы и Латвии на пути в столицу России.

Предполагалось, что переговоры лидеров двух стран начнутся в 17:00, однако Макрон вылетел из Парижа с опозданием. В Кремле главными темами встречи Путина с Макроном назвали ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности.

