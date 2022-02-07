Самолет Макрона облетел Белоруссию на пути в Москву

Самолет президента Франции Эммануэля Макрона, который направляется в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, облетел территорию Белоруссии. Об этом свидетельствуют данные сайта Flight Radar, на которые обратили внимание журналисты радиостанции «Маяк».

Судя по траектории движения президентского борта, пилот выбрал маршрут через воздушное пространство соседних Литвы и Латвии на пути в российскую столицу.

Переговоры лидеров двух стран начнутся 7 февраля около 17:00 по московскому времени. В Кремле основными темами переговоров Путина с Макроном назвали ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности.

В июне 2021 года Евросоюз запретил европейским авиалиниям совершать рейсы над Белоруссией после инцидента с самолетом компании Ryanair в аэропорту Минска 23 мая. Тогда лайнер, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден совершить посадку из-за сообщения о бомбе. Сразу после посадки был задержан оппозиционер и создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Бывшего главреда NEXTA отпустили под домашний арест.