Макрон прилетел в Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом стало известно из видеотрансляции, которую ведет YouTube-канал ТАСС.

Перед переговорами французский лидер заявил в эфире телеканала BFM TV, что оптимистично настроен на предстоящий диалог. При этом Макрон отметил, что «не верит в спонтанные чудеса».

Ранее стало известно, что самолет Макрона, который направлялся в Москву на переговоры с российским президентом, облетел территорию Белоруссии. Судя по траектории движения президентского борта, пилот выбрал маршрут через воздушное пространство соседних Литвы и Латвии на пути в российскую столицу.

Переговоры лидеров двух стран начнутся 7 февраля. Предполагалось, что старт будет дан в 17:00, однако Макрон вылетел из Парижа с опозданием. В Кремле основными темами переговоров Путина с Макроном назвали ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности.