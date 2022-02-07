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Макрон прилетел в Россию

Президент Франции Макрон прилетел в Россию на переговоры с президентом Путиным
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: EUC / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом стало известно из видеотрансляции, которую ведет YouTube-канал ТАСС.

Перед переговорами французский лидер заявил в эфире телеканала BFM TV, что оптимистично настроен на предстоящий диалог. При этом Макрон отметил, что «не верит в спонтанные чудеса».

Ранее стало известно, что самолет Макрона, который направлялся в Москву на переговоры с российским президентом, облетел территорию Белоруссии. Судя по траектории движения президентского борта, пилот выбрал маршрут через воздушное пространство соседних Литвы и Латвии на пути в российскую столицу.

Переговоры лидеров двух стран начнутся 7 февраля. Предполагалось, что старт будет дан в 17:00, однако Макрон вылетел из Парижа с опозданием. В Кремле основными темами переговоров Путина с Макроном назвали ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности.

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Николай Чигасов
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