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Последствия смертельного ДТП с туристами в Мексике попали на видео

В результате ДТП с туристическим автобусом в Мексике погибли восемь человек, 20 пострадали

В Мексике восемь человек погибли в результате столкновения туристического автобуса с грузовиком. Последствия ДТП попали на видео, его опубликовал Daily Mail.

Смертельная авария произошла недалеко от курортного города Канкун. Автобус, направлявшийся в Мериду, врезался в грузовое транспортное средство и перевернулся. В результате погибли восемь человек, еще 20 пострадали. Самой молодой жертвой ДТП стала девятилетняя девочка.

На размещенных в сети кадрах показана окровавленная туристка, которая просит о помощи — девушка застряла в автобусе и не может выбраться самостоятельно. Также видно других пассажиров, зажатых между креслами.

Ранее в январе россиянка погибла в Аргентине в результате ДТП с участием автобуса и грузовика. Автобус, в котором находилась 27-летняя девушка, направлялся из Буэнос-Айреса в город Венадо-Туэрто провинции Санта-Фе.

Мария Гейн
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