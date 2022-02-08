Последствия смертельного ДТП с туристами в Мексике попали на видео

В Мексике восемь человек погибли в результате столкновения туристического автобуса с грузовиком. Последствия ДТП попали на видео, его опубликовал Daily Mail.

Смертельная авария произошла недалеко от курортного города Канкун. Автобус, направлявшийся в Мериду, врезался в грузовое транспортное средство и перевернулся. В результате погибли восемь человек, еще 20 пострадали. Самой молодой жертвой ДТП стала девятилетняя девочка.

На размещенных в сети кадрах показана окровавленная туристка, которая просит о помощи — девушка застряла в автобусе и не может выбраться самостоятельно. Также видно других пассажиров, зажатых между креслами.

Ранее в январе россиянка погибла в Аргентине в результате ДТП с участием автобуса и грузовика. Автобус, в котором находилась 27-летняя девушка, направлялся из Буэнос-Айреса в город Венадо-Туэрто провинции Санта-Фе.

