Плату за общее имущество в доме станут рассчитывать по-новому

С 1 сентября 2022 года плату за общее имущество в многоквартирных зданиях станут рассчитывать по-новому. Правительство России утвердило перерасчет расходов граждан на содержание нежилых помещений в доме, пишет «Парламентская газета».

Жители квартир в складчину платят за освещение подъездов и технических этажей, работу лифтов и насосов, а также уборку общих помещений в доме и полив растений во дворе. В компании «ЖКХ контроль» отметили, что сумма за услугу «Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества» рассчитывается либо по показателям общедомовых приборов учета, либо по установленным субъектами нормативам — они могут быть как завышенными, так и заниженными.

Расходы россиян зависят и от реального потребления: если жильцы хотят чаще мыть полы в подъезде, то платить придется больше, а если в подъезде установят энергосберегающие лампочки — меньше. Раз в год сумма оплаты должна корректироваться согласно этим параметрам.

Однако, как отметил заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйств Дмитрий Гордеев, у многих управляющих организаций на этом фоне может возникать небаланс — нехватка средств для оплаты реальных объемов коммунальных ресурсов из-за недостаточной суммы платежей граждан.

По текущим правилам доначислить собственникам недостающие суммы организации не могут, это вынуждает коммунальщиков экономить на качестве услуг и материалов при ремонте домов. Новое постановление правительства позволит управляющим компаниям (УК) легально делать перерасчет и в случае необходимости потребовать с собственников и нанимателей дополнительные средства.

Корректировку стоимости услуг предложили проводить по истечении календарного года или при смене УК. Кроме того, владельцы квартир могут решить на общем собрании, как часто проводить перерасчет размера платы или определить свой, не нарушающий права квартиросъемщиков, порядок ее начисления.

Ранее россиянам рассказали, как можно заработать на общедомовом имуществе. Владельцы квартир имеют право сдавать в аренду подъезды, фасады, крыши зданий и дворы. Стены снаружи дома и кровлю можно предоставить для размещения баннеров, плакатов и прочих рекламных конструкций, лифты и подъезды подойдут как площадка для более мелких объявлений, а помещения типа подвалов — для офисов, складов или проведения мероприятий.