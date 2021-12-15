Россиянам подсказали способ заработать на подъездах и стенах домов

Собственникам жилья в российских многоквартирных домах подсказали способ заработать на общедомовом имуществе. Владельцы недвижимости в России имеют право сдавать в аренду подъезды, фасады зданий, крыши и дворы, пишет «Российская газета».

Стены снаружи дома и кровлю можно предоставить для размещения баннеров, плакатов и прочих рекламных конструкций, лифты и подъезды подойдут как площадка для более мелких объявлений, а помещения типа подвалов — для офисов, складов или проведения мероприятий.

Некоторые россияне сдают придомовую территорию под автостоянки, а другие предоставляют имущество внутри дома под размещение оборудования интернет-провайдеров или сотовых операторов. Если дом является культурным памятником или с него открывается красивый вид на город, подъезд можно сдавать для проведения экскурсий.

Однако прежде чем получать деньги от сдачи общих помещений, нужно учесть ряд правил. Для начала необходимо организовать собрание собственников — каждого из них необходимо оповестить за 10 дней до даты мероприятия. Если частью недвижимости в доме владеет государство или муниципалитет, инициатор собрания должен уведомить об этом орган исполнительной власти.

Кроме того, необходимо определить площадь всех нежилых объектов многоквартирного дома и доли в них владельцев квартир. Так, если суммарная площадь общих помещений равна семи тысячам квадратных метров, а жильцу принадлежит 91-метровая квартира, то его доля будет равна 1,3 процента. Аналогичные расчеты нужно произвести для всех собственников.

Принять решение о передаче общедомового имущества в пользование третьим лицам должны не менее двух третьих жителей дома или подъезда — несоблюдение правил приведет к отмене договоренностей. Для размещения некоторых объектов на фасаде дома также требуется разрешение муниципальных властей.

Деньги от сдачи общего имущества в аренду можно потратить по-разному. Каждый собственник имеет право получать их на личную карточку или счет в банке, однако многие предпочитают направлять средства на нужны дома — перечислять в фонд капитального ремонта, на установку охранных систем или благоустройство дворов. Однако следует учитывать, что с полученных от аренды денег нужно отчислять государству налог на доход физических лиц (НДФЛ).

В сентябре активисты предложили правительству усилить контроль за общедомовыми территориями. По словам общественников, часто муниципальные власти без ведома собственников квартир продают или сдают чердаки, подвалы и технические помещения ресторанам и прочим предприятиям. Компании, в свою очередь, проводят незаконные перепланировки и нарушают комфорт и безопасность граждан.