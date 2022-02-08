Смельчак поймал опасного крокодила и избавил его от застрявшей на шее шины

В Индонезии спасли гребнистого крокодила, который шесть лет прожил с мотоциклетной шиной на шее. Об этом пишет издание Coconuts.

Животное впервые привлекло внимание индонезийцев в 2016 году. Вероятнее всего, шина застряла на шее, когда его пытались поймать. С тех пор его часто видели в реке, протекающей через индонезийский город Палу. Люди неоднократно пробовали избавить опасную рептилию от шины, но каждый раз все кончалось провалом.

Поймать крокодила удалось 35-летнему мужчине по имени Тили. «Я просил помощи у местных, но они были напуганы», — вспоминает он. Смельчаку пришлось самостоятельно соорудить ловушку из веревок, привязанных к бревну. Приманкой служили живые цыплята и утки, сообщает Reuters.

Тили выслеживал рептилию целых три недели. С третьего раза она попалась. Как только крокодил был пойман и обездвижен, местные жители, а также сотрудники пожарной службы и агентства по охране природных ресурсов BKSDA вытащили его на сушу и разрезали шину.

После того, как жители сделали победные фотографии, крокодила отпустили обратно в реку. Теперь ему ничего не угрожает.

Гребнистый крокодил — самый крупный современный вид крокодилов и крупнейший современный наземный хищник. Рептилия отличается внушительной силой челюсти, позволяющей животному поедать крупных животных. Название «гребнистый» этот крокодил получил за мощные гребни, идущие от глаз почти до передней трети морды.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Телангана спасли крокодила, который выбрался на автомагистраль из-за повышения уровня воды в реках. Водители остановили движение, а после вызвали полицию и чиновников. С помощью экскаватора рептилию удалось спасти и выпустить обратно в реку.