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В Британии заявили о крупнейшем наращивании военной мощи в Европе

Британский премьер Джонсон назвал кризис на Украине крупнейшим наращиванием мощи в Европе
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью газете Times прокомментировал ситуацию, сложившуюся на Украине. Он выразил надежду, что ее удастся урегулировать средствами дипломатии.

Джонсон назвал кризис на Украине крупнейшим наращиванием военной мощи в Европе со времен холодной войны. Он добавил, что нынешняя ситуация в стране затмевает произошедшее на Украине в 2014 году.

Британский премьер также выразил надежду, что «принципиальная и решительная дипломатия может предотвратить кризис». Он заявил, что в основе успешного диалога лежит деэскалация конфликта.

В том же материале Джонсон сообщил, что Великобритания разместит в Юго-Восточной Европе истребители «Тайфун» Королевских военно-воздушных сил (ВВС) и корабли военно-морских сил (ВМС). Он подчеркнул, что Лондон активно наращивает военную помощь Украине. Кроме того, он готовится укрепить силы НАТО в Эстонии, возглавляемые Британией.

Марина Совина
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