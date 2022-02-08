Британия разместит в Юго-Восточной Европе истребители и корабли ВМС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон планирует разместить в Юго-Восточной Европе истребители «Тайфун» Королевских военно-воздушных сил (ВВС) и корабли военно-морских сил (ВМС). Об этом он рассказал в материале для газеты Times.

«Союзники по НАТО договорились о намерении отправить больше войск для обеспечения безопасности наших союзников на восточном фланге. Министры иностранных дел Латвии и Эстонии призвали к дополнительной поддержке из-за наращивания российских сил в Белоруссии», — рассказал Джонсон.

Кроме того он отметил, что Лондон активно наращивает военную помощь Украине, а также идет подготовка к укреплению возглавляемых Британией сил НАТО в Эстонии.

Ранее стало известно, что Великобритания решила увеличить число военных, которые находятся в Польше, и поэтому отправит туда еще 350 солдат. Глава Минобороны страны Бен Уоллес заявил, что власти Британии и Польши уже обсуждают, какими способами можно «сдержать» Россию и предотвратить ее вторжение на Украину, которое якобы планируется на протяжении последних месяцев.