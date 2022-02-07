Британия решила увеличить число военных в Польше

Великобритания решила увеличить число военных, которые находятся в Польше, и поэтому отправит туда еще 350 солдат. Об этом заявил глава Минобороны страны Бен Уоллес, цитату приводит Reuters.

По его словам, власти Британии и Польши уже обсуждают, какими способами можно «сдержать» Россию и предотвратить ее вторжение на Украину, которое якобы планируется на протяжении последних месяцев.

«Так мы покажем, что можем работать вместе, и пошлем сигнал о том, что Великобритания и Польша стоят бок о бок», — заявил Уоллес. Reuters напоминает, что официальный Лондон уже направлял 100 военных в Польшу во время обострения миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Сколько британских военных находится там сейчас, не уточняют.

6 февраля министр обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что в страну прибыли дополнительные силы ВС США, которые будут дислоцированы на юго-востоке.