Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Британия решила увеличить число военных в Польше

Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что Лондон отправит еще 350 военных в Польшу

Фото: Lisa Ferdinando / globallookpress.com

Великобритания решила увеличить число военных, которые находятся в Польше, и поэтому отправит туда еще 350 солдат. Об этом заявил глава Минобороны страны Бен Уоллес, цитату приводит Reuters.

По его словам, власти Британии и Польши уже обсуждают, какими способами можно «сдержать» Россию и предотвратить ее вторжение на Украину, которое якобы планируется на протяжении последних месяцев.

«Так мы покажем, что можем работать вместе, и пошлем сигнал о том, что Великобритания и Польша стоят бок о бок», — заявил Уоллес. Reuters напоминает, что официальный Лондон уже направлял 100 военных в Польшу во время обострения миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Сколько британских военных находится там сейчас, не уточняют.

6 февраля министр обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что в страну прибыли дополнительные силы ВС США, которые будут дислоцированы на юго-востоке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Украина попросила США разместить под Харьковом противоракетные комплексы
Стали известны подробности об уволенной в Петербурге учительнице
Раскрыта стоимость ужина в московском ресторане на День всех влюбленных
В гимназии Петербурга прокомментировали увольнение учительницы из-за стихов
Юрию Хованскому продлили меру пресечения
США и Европа обсудят санкции против России
На Украине провозгласили Манифест о возрождении украинской кухни
Задумавший «взрыв» здания ФСБ в Minecraft школьник заявил о давлении и угрозах
В Госдуме ответили на идею внести веру в Бога в перечень традиционных ценностей
Женщина застряла посреди озера на надувном матрасе на два дня и чудом выжила
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.