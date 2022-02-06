Польша разместит прибывшую группу американских военных вблизи Украины

Прибывшую на территорию Польши группу американских военных планируется разместить вблизи границы с Украиной. О том, что дополнительные силы ВС США будут дислоцированы на юго-востоке страны, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в аккаунте оборонного ведомства в Twitter.

«Молниеносное прибытие войск США в Польшу дает лучший ответ на угрозы для восточного фланга НАТО и свидетельствует о серьезном отношении к союзническим обязательствам. Солдаты будут действовать в восточно-южной части нашей страны», — отметил глава Минобороны Польши.

В воскресенье, 6 февраля, стало известно, что в Польшу прибыли силы 82-й воздушно-десантной дивизии США во главе с генералом Кристофером Донахью, который известен как последний американский военный, покинувший Афганистан.

В американской администрации ранее рассказали, что военное присутствие США и стран НАТО в Восточной Европе увеличивается для сдерживания России. Вашингтон считает, что Москва в ближайшие месяцы может предпринять попытку вторгнуться на Украину и рассматривает это в качестве угрозы безопасности.

Систематические обвинение в планах напасть на Украину предъявляются России последние несколько месяцев. Несмотря на то что Москва неоднократно опровергала эти сообщения, Запад продолжает поставлять оружие Киеву и наращивать военный контингент в странах НАТО.