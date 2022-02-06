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Покинувшая Афганистан последней дивизия ВВС США прибыла в Польшу

Последний из покинувших Афганистан американских военных генерал Донахью прилетел в Польшу

Фото: Reuters

В Польшу прибыли силы 82-й воздушно-десантной дивизии США во главе с генералом Кристофером Донахью. Генерал Донахью известен как последний американский военный, покинувший Афганистан. О развертывании американских войск сообщает Reuters.

«Как и было объявлено, в Польшу прибыли первые элементы боевой группы бригады 82-й воздушно-десантной дивизии армии США», — сообщил представитель польской стороны. Армия США перебрасывает подразделения в Восточную Европу, в том числе Польшу и Румынию, по приказу президента страны Джо Байдена.

82-я дивизия ВВС США считается одним из наиболее мобильных подразделений американской армии. Прилетевшие сейчас в Польшу, именно эти части последними покидали Кабул в августе 2021-го. Это соединение имеет богатую историю, ее военнослужащие принимали участие в вооруженных конфликтах с Первой мировой войны.

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Военное присутствие США и стран НАТО в Восточной Европе увеличивается для сдерживания России, рассказывали источники в американской администрации. Вашингтон считает, что Россия в ближайшие месяцы может предпринять попытку вторгнуться на Украину и рассматривает это в качестве угрозы безопасности.

Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал эти действия США, назвав их «игрой вдолгую». Эксперт считает, что Штаты специально перебрасывают небольшой контингент, чтобы не привлекать много внимания.

В последние несколько месяцев Москву систематически обвиняют в планах напасть на Украину. Несмотря на то что России неоднократно опровергала эти сообщения, западные государства продолжают поставлять оружие Киеву и наращивать военный контингент в странах НАТО.

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Дмитрий Настасьев
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