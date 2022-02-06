Переброску небольшого контингента войск США в Европу объяснили «игрой вдолгую»

В России переброску ограниченного контингента войск США в Европу объяснили «игрой вдолгую». Политолог Ростислав Ищенко рассказал, что Вашингтон будет медленно наращивать количество сил. Об этом он сообщил Sputnik на YouTube.

Американская администрация объявила в конце января 2022 года, что отправляет в европейские страны дополнительно 8,5 тысячи солдат. Это небольшой контингент, однако он свидетельствует о долгосрочных планах США, уверен Ищенко. «Раз они говорят про 5-8 тысяч, то это плавное повышение ставок. Потому что можно отправить сегодня 8 тысяч, через неделю 8 тысяч, и так лет за пять довести до 150 тысяч человек», — рассказал политолог.

Эксперт заявил, что Вашингтон старается действовать осторожно из-за опасений возможного военного ответа России, который коснется в том числе Соединенных Штатов. «Они пытаются путем плавного давления искать предел возможностей и постепенно увеличивать численность своих войск в Евросоюзе. Но в США понимают, что ответные действия со стороны России начнутся раньше, чем они реально эту группировку в Европу перевезут. И в принципе они уже получили от РФ ответ, что, если начнется война, она не ограничится Украиной», — поделился мнением эксперт.

Обострение отношений между отдельными западными странами и Россией происходит на фоне поступающих из американских СМИ сообщений о якобы скором вторжении российских войск на Украину. Тиражировать эту информацию начали осенью 2021 года, и, несмотря на неоднократные заявления Москвы об отсутствии планов нападать на западного соседа, истерия вокруг темы только выросла.

Ранее сообщалось, что украинцы начали уезжать из Киева из-за опасений перед вторжением российской армии. «Готовятся к российскому вторжению. Кто-то боится рязанских десантников, кто-то наших доморощенных погромщиков, которые под призывы борьбы с оккупантами будут тупо грабить», — охарактеризовал ситуацию депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин.