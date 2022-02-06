На Украине заявили о бегстве киевлян из города из-за «вторжения» России

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил о бегстве жителей Киева и властей из столицы на фоне заявлений о «вторжении» России. Об этом он написал в своем Facebook.

Он счел снижение числа людей на улицах города последствиями утверждения об «агрессии» Москвы. «Как думаете, почему? Потому что одни вывозят семьи за границу, другие прячут близких преимущественно в западных областях Украины. Готовятся к российскому вторжению. Кто-то боится рязанских десантников, кто-то наших доморощенных погромщиков, которые под призывы борьбы с оккупантами будут тупо грабить», — отметил он.

Парламентарий добавил, что представители власти безмолвствуют, и лишь «тихо вывозят близких и имущество, которое еще можно вывезти».

4 февраля сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский отказался верить уверениям лидера США Джо Байдена в реальности скорого российского вторжения. Источники The Economist отметили, что реальных врагов государства он увидел внутри страны.

Ранее Зеленский двойственно отвечал на вопрос о вторжении России. Президент уверен, что война Украины с Россией идет с 2014 года. «Сейчас все новости и информационное пространство полны схожими сообщениями о войне с Россией, о том, что вторжение может начаться прямо завтра. А в чем, собственно, новость? Разве это не реальность уже восемь лет?», — обращался он к гражданам 19 января. Зеленский также призвал украинцев прекратить паниковать и не скупать продукты в магазинах. Кроме того, Зеленский поделился мнением, что россияне не готовы воевать с Украиной.

