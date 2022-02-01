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Зеленский призвал Россию сделать «мощный шаг» и ответить на вопрос о «вторжении»

Президент Украины Владимир Зеленский: россияне не хотят воевать против Украины и умирать
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что россияне «точно не хотят воевать» против его страны и умирать, пишет РИА Новости.

По итогам встречи с премьером Великобритании Борисом Джонсоном он заявил, что вдоль границы с Украиной якобы находятся «немногим более 100 тысяч» российских военных. Зеленский добавил, что Киев ждет от Москвы отвода войск. «Это очень важный сигнал и, в принципе, единственный честный ответ на вопрос, собираются ли они продолжать эскалацию или нет», — отметил он. Глава государства призвал Россию сделать «мощный и важный шаг».

«Психологически важный не только для народов Украины и Евросоюза, но и для россиян, которые, я знаю, точно не хотят воевать против Украины и умирать», — добавил он.

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Последние несколько месяцев Украина и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границе. Они считают, что Москва якобы готовит вторжение на Украину. В США спрогнозировали, что наступление начнется весной.

При этом Москва неоднократно говорила о том, что Россия не собирается нападать на какое-либо государство. По словам президента Владимира Путина, заявления НАТО о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, являются алармистскими. В Кремле назвали обвинения Запада пустыми и безосновательными.

Алия Шарафутдинова
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