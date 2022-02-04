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Зеленский отказался верить в российское вторжение и увидел врагов внутри Украины

The Economist: Зеленский отверг уверения Байдена и Джонсона в скором вторжении России

Фото: Офис Президента Украины

Украинский президент Владимир Зеленский отказался верить уверениям лидера США Джо Байдена в реальности скорого российского вторжения. Вместо этого он ищет врагов внутри страны. Об этом пишет The Economist.

Источники издания сообщают, что президент Украины отверг информацию западных партнеров, в том числе Байдена и премьера Великобритании Бориса Джонсона о якобы грядущем вторжении Вооруженных сил России. Зеленский ответил, что Киеву гораздо лучше понятна обстановка в регионе. Сообщается, что реальных врагов государства Зеленский увидел внутри страны.

Ранее Зеленский двойственно отвечал на вопрос о вторжении России. Президент уверен, что война Украины с Россией идет с 2014 года. «Сейчас все новости и информационное пространство полны схожими сообщениями о войне с Россией, о том, что вторжение может начаться прямо завтра. А в чем, собственно, новость? Разве это не реальность уже восемь лет?», — обращался он к гражданам 19 января. Зеленский также призвал украинцев прекратить паниковать и не скупать продукты в магазинах. Кроме того, Зеленский поделился мнением, что россияне не готовы воевать с Украиной.

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Несмотря на поступившую информацию, Киев продолжает активно развивать военное сотрудничество со странами НАТО. Великобритания поставила в страну тысячи противотанковых ракеты, а из США почти каждый день прилетают транспортные самолеты с военными грузами на борту. МИД Украины убеждает западные страны ввести санкции против России уже сейчас.

В то же время бывший министр внутренних дел республики Арсен Аваков, активно критикующий Зеленского, призвал провести на Украине досрочные выборы после деэскалации отношений между Москвой и Киевом. «Ситуация в экономике тяжелейшая, ситуация в энергетике сложная. Ситуация с настроениями людей нехорошая», — отметил он.

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Дмитрий Настасьев
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