Кулеба призвал Запад раскрыть запланированные санкции против России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад раскрыть санкции, которые планируется ввести против России в случае эскалации вооруженного конфликта. Об этом он заявил в интервью CNBC.

По словам Кулебы, просто предупреждения о том, что могут быть введены самые суровые ограничительные меры, уже не работают, поскольку Москва слышит их уже несколько месяцев. «Сейчас пришло время раскрыть санкции, которые будут введены против России. Таким образом они увидят, что Запад един и санкции разработаны», — сказал глава МИД.

Он также призвал ввести часть санкций против России уже сейчас. В качестве основания Кулеба назвал выдачу российских паспортов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Ранее глава МИД Украины заявил, что Россия проводит стратегию запугивания, которая не работает. «Стратегия запугивания не работает. Этот раунд РФ проиграла. Мы будем продолжать усиливаться», — считает министр.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе российского вторжения на Украину. Москва категорически отрицает обвинения в агрессивных планах.