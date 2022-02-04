Украина заявила о неработающей российской «стратегии запугивания»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия проводит стратегию запугивания, которая не работает. Об этом 4 февраля сообщает «Корреспондент.net».

«Стратегия запугивания не работает. Этот раунд РФ проиграла. Мы будем продолжать усиливаться», — сказал глава МИД.

По словам Кулебы, мировые лидеры стоят бок-о-бок с Украиной, а Москва осталась наедине «со своими угрозами и войсками».

«Топ-визиты серьезно уменьшают опасные вызовы и путают карты Кремлю, — заявил он. — Нам удалось мобилизовать наибольшую поддержку против агрессии РФ с 2014 года».

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе российского вторжения на Украину. Москва категорически отрицает обвинения в агрессивных планах. В начале февраля в Киеве с визитами побывали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава правительства Нидерландов Марк Рютте и президент Турции Реджеп Эрдоган.

Кроме того, западные страны осуществляют поставки вооружения на Украину. Киев, в частности, анонсировал прибытие 45 самолетов с американским оружием.