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На Украине призвали к досрочным выборам после деэскалации

Экс-глава МВД Украины Аваков призвал провести в стране досрочные выборы после деэскалации

Фото: Иван Коваленко / «Коммерсантъ»

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков призвал провести в стране досрочные президентские и парламентские выборы после деэскалации обстановки. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина-24», его цитирует ТАСС.

«Ситуация в экономике тяжелейшая, ситуация в энергетике сложная. Ситуация с настроениями людей нехорошая», — отметил экс-политик. Аваков выразил надежду, что сложившийся военный кризис скоро завершится. «Но к этому времени никуда не денутся проблемы Украины», — сказал он.

По мнению экс-главы МВД, политическая ситуация в стране должна привести не к новому «майдану» и революции, а к досрочным выборам. По словам Авакова, это было бы правильно и цивилизованно. При этом он уверен, что досрочные выборы пойдут на пользу и действующему президенту страны Владимиру Зеленскому.

«Ему нужно отдавать себе отчет: если он собирается до конца своего срока оставаться на посту и что-то для страны сделать, он должен разделить ответственность за страну с реальной оппозицией и дальше с ними вместе созидать хоть как-то», — считает Аваков.

Он отметил, что сейчас не время для проведения каких-либо политических изменений в стране из-за «военной угрозы со стороны Российской Федерации». Аваков призвал украинскую оппозицию в этих условиях «консолидировать свои усилия и поддержать власть».

«В это время, особенно когда западный мир сплотился и пытается нам помочь, при всех антипатиях, которые существуют между оппозицией и властью, нельзя быть в оппозиции к безопасности государства. Именно поэтому я думаю, что о досрочных выборах надо говорить все-таки позже», — отметил Аваков.

Марина Совина
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