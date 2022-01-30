Украинская разведка вывезла секретные документы из Киева на запад страны

Киев готовится к войне с Россией, несмотря на заявление украинского президента Владимира Зеленского о нагнетании паники, пишет The Washington Post (WP).

Украинская разведка

Источники газеты заявили, что украинская разведка вывезла секретные материалы, документы и оборудование, из штаб-квартиры в Киеве «в безопасные места на западе страны». Такие действия журналисты расценили как «внешние проявления» подготовки Украины к эскалации конфликта на границе.

Украинская разведка вывезла секретные документы и оборудование из своей штаб-квартиры в столице в безопасные места на западе страны источник Washington Post

При этом западных политиков тревожат «публичный скептицизм» и сомнения Зеленского в «угрозе», исходящей от России. Источник допустил, что позиция администрации президента может не совпадать с приоритетами военных и разведки.

Я думаю, что Зеленский и его политическая команда работают, исходя из собственного набора приоритетов, и они не обязательно совпадают с приоритетами разведки и военных представитель правительства США, специализирующийся на России

Офис Зеленского

Источник уточнил, что Зеленский все больше уверен в наличии «политических причин» у США обвинять Россию. В Киеве считают, что действия американцев могут быть связаны с желанием заставить Украину отказаться от планов по вступлению в НАТО.

Зеленский пожаловался на экономические потери, которые несет страна из-за нагнетания Западом ситуации вокруг возможной войны. Политик упрекнул Запад в том, что он, даже отходя от дипломатического тона, заявляет, будто «завтра будет война», что на самом деле не так, и назвал такую информационную политику «немного невзвешенной». При этом Зеленский подчеркнул, что не отрицает эскалации в отношениях с Россией.

Немного невзвешенная информационная политика наших партнеров Владимир Зеленский президент Украины

Такую же версию выдвигала американская газета Politico. По ее данным, Зеленский опасается: Вашингтон намеренно преувеличивают российскую угрозу, например, чтобы заключить договоренности с Москвой по Донбассу. В администрации американского президента Джо Байдена при этом недовольны «преуменьшением» российской угрозы в Киеве.

Американский лидер подтвердил поддержку Вашингтоном усилий по урегулированию конфликта в Нормандском формате. В то же время он заверил Зеленского в готовности Соединенных Штатов вместе с партнерами решительно отреагировать, если Россия вторгнется на Украину.

Вероятность конфликта

Вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины обсуждается западными политиками и средствами массовой информации с осени 2021 года. Американские, украинские и европейские политики неоднократно обвиняли Москву в планировании нападения на Украину. Кремль опровергает данные предположения, называя их безосновательными.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что Москва считает необходимостью оставить войска у границы с Украиной — это меры предосторожности и реакция на недружелюбную атмосферу, «созданную различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами».

Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) считают, что война возможна — но, по их версии, вторгнуться в Донбасс планирует Киев.