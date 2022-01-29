Зеленский заподозрил Байдена в сговоре с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский подозревает, что президент США Джо Байден может целенаправленно преувеличивать угрозу «российской агрессии» для Киева. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в окружении украинского лидера.

По информации источника, американский лидер мог пойти на сговор с Россией с целью облегчить для Вашингтона достижение договоренностей с Москвой. При этом администрация Байдена давно отрицает такой сценарий, говорится в материале.

«Зеленский боится, что США специально преувеличивают угрозу со стороны президента России Владимира Путина, чтобы получить поле для политического маневра и заключить сделку с Кремлем, которая, например, усилила бы контроль Москвы над Донбассом», — следует из публикации.

Ранее Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции пожаловался на экономические потери, которые несет страна из-за нагнетания Западом ситуации вокруг возможного вторжения России. Он упрекнул Запад в том, что он, даже отходя от дипломатического тона, заявляет, будто «завтра будет война», что на самом деле не так, и назвал такую информационную политику «немного невзвешенной». При этом Зеленский подчеркнул, что не отрицает эскалации в отношениях с Россией.