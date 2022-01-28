Байден заявил о готовности США отреагировать в случае атаки России на Украину

Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский обсудили дипломатические усилия по обеспечению европейской безопасности и возможность оказания Киеву дополнительной экономической поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

В частности, в телефонном разговоре лидеры двух стран подтвердили принцип «ничего об Украине без Украины». Американский лидер подтвердил поддержку Вашингтоном усилий по урегулированию конфликта в Нормандском формате. В то же время он заверил Зеленского в готовности Соединенных Штатов вместе с партнерами решительно отреагировать, если Россия продолжит вторжение на Украину.

Кроме того, Байден подчеркнул, что несмотря на эвакуацию членов семей сотрудников американского посольства, посольство США в Киеве остается открытым и полностью работоспособным.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что Байден не рассчитывает в ходе разговора с Зеленским объявлять о каких-либо конкретных шагах по ситуации вокруг Украины. По ее словам, это скорее звонок, чтобы сверить часы.