Иммунолог назвал следующий доминирующий штамм COVID-19

Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Ura.ru назвал штамм COVID-19, который, по его мнению, следующим займет доминирующие позиции по числу заболевших. Он считает, что место омикрона вновь займет дельта.

«Сейчас мы четко видим, что омикрон и какой-нибудь супер-омикрон, то есть сублинии ВА.2, ВА.3 и так далее, это всего лишь одна ветка, и чем больше граждан заражается, тем больше иммунитета вырабатывается к этой мутации. И в какой-то период потомки, например, дельты, сохранившейся в небольшом количестве в популяции, а также у животных, почувствуют, что настало их время», — заявил медик.

Он подчеркнул, что по многим параметрам дельта является сильнее омикрона, поэтому в какой-то момент он вернет себе главенство по числу заразившихся. По мнению врача, самыми защищенными в этой ситуации окажутся люди, у которых имеется гибридный иммунитет — когда пациент успел переболеть, получить вакцину, а после этого человек ревакцинировался. В этом случае, как отметил Крючков, организм познакомился с разнообразными вариантами инфекции, запомнил их и умеет им противостоять.

Ранее врачи-терапевты Алексей Водовозов и Андрей Звонков предупредили россиян, которые переболели COVID-19, о том, что у них могут начаться нарушение равновесия или «мозговой туман», который напрямую связан с поражением головного мозга при коронавирусе.