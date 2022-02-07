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Переболевших COVID-19 россиян предупредили о «мозговом тумане»

Терапевты рассказали, что у переболевших COVID-19 могут начаться проблемы с равновесием

Фото: Pixabay

Врачи-терапевты Алексей Водовозов и Андрей Звонков в беседе с Ura.ru предупредили россиян, которые переболели COVID-19, о том, что у них могут начаться нарушение равновесия или «мозговой туман».

«Мы точно знаем, что существует "мозговой туман". Это явление, которое напрямую связано с поражением головного мозга при коронавирусе. Причем оно разное. Мы получаем проблемы с равновесием, фотофобии развиваются, когда человек не может смотреть на свет или ему кажется, что в комнате внезапно стало темно, хотя уровень освещения не изменился. И со слухом проблемы. Главное, что они долгосрочные, и мы не знаем, как таких людей реабилитировать», — рассказал Водовозов.

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По словам Звонкова, нарушение координации в большинстве случаев происходит из-за проблем с сосудами или интоксикацией. К этому вряд ли может привести вирусная инфекция, а присоединившаяся бактериальная — вполне, уверен медик. Он отметил, что поражение сосудов в таком случае является проблемой неинфекционного происхождения.

Ранее Национальная служба здравоохранения Великобритании заявила, что головная боль может предшествовать проблемам с дыханием при заражении омикрон-штаммом коронавируса. Медики заметили, что некоторые пациенты сначала жалуются на головные боли, а затем им становится трудно дышать. Они назвали этот симптом достаточно распространенным у заболевших COVID-19.

Марина Совина
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